内容

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つX2MA インディケータです。

X2MAインディケータの標準偏差が dK 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きのドットが移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK= 2.0 ;

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

図１X2MA_StDev インディケータ