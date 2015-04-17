请观看如何免费下载自动交易
此 X2MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点状趋势强度指示。
如果 X2MA 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK=2.0; // 平方律滤波器系数
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例. 1. 指标 X2MA_StDev
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12780
