到包裹
指标

X2MA_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1377
等级:
(14)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
x2ma_stdev.mq5 (13 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

X2MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点状趋势强度指示。

如果 X2MA 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK=2.0;  // 平方律滤波器系数

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例. 1. 指标 X2MA_StDev

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12780

