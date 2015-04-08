Индикатор X2MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора X2MA больше значения входного параметра dK, то появляется цветная точка на скользящей средней с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK= 2.0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор X2MA_StDev