X2MA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- 1967
Индикатор X2MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора X2MA больше значения входного параметра dK, то появляется цветная точка на скользящей средней с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK=2.0; // Коэффициент для квадратичного фильтра
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор X2MA_StDev
