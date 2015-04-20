CodeBaseSeções
Indicadores

X2MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
O indicador X2MA com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador X2MA é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.

input double dK=2.0;  // coeficiente filtro da lei quadrática

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig. 1. O indicador X2MA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12780

