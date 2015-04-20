Participe de nossa página de fãs
X2MA_StDev - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1169
- 1169
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador X2MA com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador X2MA é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.
input double dK=2.0; // coeficiente filtro da lei quadrática
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig. 1. O indicador X2MA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12780
