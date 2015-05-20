Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador ForexProfitBoost_2nbSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de flecha, dirigida a la derecha, y cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.
Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador ForexProfitBoost_2nb:
input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal del indicador para el cálculo del indicador //---- Parámetros de la media móvil 1 input uint MAPeriod1=7; input ENUM_MA_METHOD MAType1=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1=PRICE_CLOSE; //---- Parámetros de la media móvil 2 input uint MAPeriod2=21; input ENUM_MA_METHOD MAType2=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2=PRICE_CLOSE;
- Parámetros de entrada imprescindibles para la representación visual del indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal:
//---- ajustes para la representación visual del indicador input uint SignalBar=0; // Número de la barra para la obtención de la señal (0 es la barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre para las banderas del indicador input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // Color del símbolo de crecimiento input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Color del símbolo de caída input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento del nombre en horizontal input int Y_1=-15; // Desplazamiento del nombre en vertical input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento en vertical
- Parámetros de entrada del indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras:
//---- configuración de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opción de indicación de activaciones input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas producidas
Si se presupone el uso de varios indicadores ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ForexProfitBoost_2nbSign.mq5.
Imágenes:
Fig.1. ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia
Fig.2. Indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación
Indicador de señal de semáforo con un algoritmo basado en el cruzamiento de dos medias móviles.Exp_ForexProfitBoost_2nb
Sistema comercial con uso del indicador ForexProfitBoost_2nb.
Indicador X2MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.AML_StDev
Indicador AML con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.