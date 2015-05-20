Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AML_StDev - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
andreybs
Indicador AML con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador AML es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK=2.0; // Coeficiente para el filtro cuadrático
Fig.1. Indicador AML_StDev
