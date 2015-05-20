Autor real:

andreybs

Indicador AML con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador AML es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK= 2.0 ;

Fig.1. Indicador AML_StDev