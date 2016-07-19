CodeBaseKategorien
X2MA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
660
(14)
Der X2MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des X2MA-Indikators höher ist als der eingegebene Wert für dK, erscheint ein farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.

input double dK=2.0;  // Koeffizient für die Standardabweichung

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der X2MA_StDev Indikator

Abb. 1. Der X2MA_StDev Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12780

