X2MA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
660
Der X2MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des X2MA-Indikators höher ist als der eingegebene Wert für dK, erscheint ein farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK=2.0; // Koeffizient für die Standardabweichung
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb. 1. Der X2MA_StDev Indikator
Der Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators.ForexProfitBoost_2nbSign
Ein Signalindikator mit einen Algorithmus basierend auf dem Kreuzen von zwei Gleitenden Durchschnitten.
Der AML Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.Bezier_StDev
Der Bezier Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.