Autor real:

Lizhniyk E

Indicador Bezier con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador Bezier es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK= 2.0 ;

Fig.1. Indicador Bezier_StDev