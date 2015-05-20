Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bezier_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1048
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Lizhniyk E
Indicador Bezier con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador Bezier es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK=2.0; // Coeficiente para el filtro cuadrático
Fig.1. Indicador Bezier_StDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12782
Indicador AML con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.X2MA_StDev
Indicador X2MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Indicador Ozymandias con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.XCCX_StDev
Indicador XCCX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.