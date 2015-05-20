CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ForexProfitBoost_2nbSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
888
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TradeLikeaPro

Indicador de señal de semáforo con un algoritmo basado en el cruzamiento de dos medias móviles.

Fig. 1. Indicador ForexProfitBoost_2nbSign

Fig.1. Indicador ForexProfitBoost_2nbSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12713

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Sistema comercial con uso del indicador ForexProfitBoost_2nb.

FiboBands_HTF FiboBands_HTF

Indicador FiboBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

El indicador muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexProfitBoost_2nbSign.

X2MA_StDev X2MA_StDev

Indicador X2MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.