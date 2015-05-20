Mira cómo descargar robots gratis
ForexProfitBoost_2nbSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TradeLikeaPro
Indicador de señal de semáforo con un algoritmo basado en el cruzamiento de dos medias móviles.
Fig.1. Indicador ForexProfitBoost_2nbSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12713
Exp_ForexProfitBoost_2nb
Sistema comercial con uso del indicador ForexProfitBoost_2nb.FiboBands_HTF
Indicador FiboBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal
El indicador muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexProfitBoost_2nbSign.X2MA_StDev
Indicador X2MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.