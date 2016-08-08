コードベースセクション
Spectrometr_Separate - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Yuriy Tokman

金融資産の発振スペクトル。発振スペクトルの振幅は色のついたバンドによってチャートの右側に示されています。バンドの色は振動の高調波に対応しています。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月7日に公開されました。    

図1 Spectrometr_Separate指標

図1 Spectrometr_Separate指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1276

