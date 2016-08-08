無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Spectrometr_Separate - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1036
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Yuriy Tokman
金融資産の発振スペクトル。発振スペクトルの振幅は色のついたバンドによってチャートの右側に示されています。バンドの色は振動の高調波に対応しています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月7日に公開されました。
図1 Spectrometr_Separate指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1276
トレンド継続ファクター
この指標は、トレンドとその方向を決定します。XMA_Range_Bands_HTF
チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるXMA_Range_Bands指標のバリエーション。
Spectr
単純移動平均の値で正規化された金融資産の発振スペクトル。Exp_XMA_Range_Bands
XMA_Range_Bands指標を使ったブレイクスルーシステム。