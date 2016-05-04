CodeBaseKategorien
Indikatoren

Spectrometr_Separate - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
876
Rating:
(57)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Finanz-Asset Osziallationsspektrum. Oszillationsspektrum Amplituden werden auf der rechten Seite des Charts durch farbige Bänder dargestellt. Bandfarben korrespondieren mit den Harmonischen der Oszillationen. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.    

Abb.1 Der Spectrometr_Separate Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1276

