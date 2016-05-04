und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Spectrometr_Separate - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 876
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Finanz-Asset Osziallationsspektrum. Oszillationsspektrum Amplituden werden auf der rechten Seite des Charts durch farbige Bänder dargestellt. Bandfarben korrespondieren mit den Harmonischen der Oszillationen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.
Abb.1 Der Spectrometr_Separate Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1276
Indikator um einen Trend und seine Richtung festzustellenXMA_Range_Bands_HTF
Eine Variante des XMA_Range_Bands Indikator die mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart mit einem anderen Timeframe platziert werden kann.
Durch einfache gleitende Durchschnitte normalisiertes Finanz-Asset OszillationsspektrumExp_XMA_Range_Bands
Ausbruchsystem, das den XMA_Range_Bands Indikator verwendet.