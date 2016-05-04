Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Finanz-Asset Osziallationsspektrum. Oszillationsspektrum Amplituden werden auf der rechten Seite des Charts durch farbige Bänder dargestellt. Bandfarben korrespondieren mit den Harmonischen der Oszillationen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.07.2009.

Abb.1 Der Spectrometr_Separate Indikator