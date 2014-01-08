请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Spectrometr_Separate - MetaTrader 5脚本
原作者:
Yuriy Tokman
金融资产振荡范围。振荡范围波幅在图表右边用色带展示。色带颜色对应振荡谐波。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.07.07日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 Spectrometr_Separate指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1276
