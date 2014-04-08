Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Spectrometr_Separate - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1878
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Yuriy Tokman
Espectro de oscilação do ativo financeiro. As amplitudes do espectro de oscilação são representadas do lado direito do gráfico por bandas coloridas. As cores da bandas correspondem aos harmônicos das oscilações.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.07.2009.
Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1276
O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear.Exp_ColorNonLagDotMACD
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD.
Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.ShowOpenDayLevel
O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.