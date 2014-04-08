CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Spectrometr_Separate - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1878
Avaliação:
(57)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

Espectro de oscilação do ativo financeiro. As amplitudes do espectro de oscilação são representadas do lado direito do gráfico por bandas coloridas. As cores da bandas correspondem aos harmônicos das oscilações. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.07.2009.    

Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate

Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1276

Gaus_MA Gaus_MA

O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear.

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD.

Spectr Spectr

Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.