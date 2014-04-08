Autor real:

Yuriy Tokman

Espectro de oscilação do ativo financeiro. As amplitudes do espectro de oscilação são representadas do lado direito do gráfico por bandas coloridas. As cores da bandas correspondem aos harmônicos das oscilações.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.07.2009.

Fig.1 Indicador Spectrometr_Separate