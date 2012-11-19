CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Spectrometr_Separate - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4022
Рейтинг:
(57)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Yuriy Tokman

Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  07.07.2009.    

Рис.1 Индикатор Spectrometr_Separate

Рис.1 Индикатор Spectrometr_Separate 

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Индикатор для определения тренда и его направления.

XATRStopLevel XATRStopLevel

Индикатор даёт значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

Канал волатильности, очень интересная альтернатива Боллинджеру.

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Торговая система с использованием индикатора AsimmetricStochNR.