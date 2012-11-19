Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Spectrometr_Separate - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4022
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.07.2009.
Рис.1 Индикатор Spectrometr_Separate
Trend Continuation Factor
Индикатор для определения тренда и его направления.XATRStopLevel
Индикатор даёт значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.
XMA_Range_Bands
Канал волатильности, очень интересная альтернатива Боллинджеру.Exp_AsimmetricStochNR
Торговая система с использованием индикатора AsimmetricStochNR.