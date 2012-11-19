Реальный автор:

Yuriy Tokman

Спектр колебаний финансового актива. С правой стороны графика цветными полосами представлены амплитуды колебаний спектра. Цвета полос соответствуют гармоникам колебаний.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.07.2009.

Рис.1 Индикатор Spectrometr_Separate