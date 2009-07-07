Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Spectrometr_Separate - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6830
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
exp_Amstell
Советник без СЛ.Уровни поддержки и сопротивления
Уровни строятся на основе наблюдения того, что цена закрывает разрывы - безоткатные движения.
Spectr
Spectrimpuls.mq4
Индикатор-гистограмма по импульсной системе Алекса Элдера.