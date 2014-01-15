Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ZPF - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1009
Sistema de trading que utiliza el indicador de punto cero Zero Point Force. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando cambia el color de la nube del indicador.
Coloque el archivo compilado del indicador ZPF.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el año 2011 en XAUUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1215
