CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ZPF - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1009
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
exp_zpf.mq5 (7.7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
zpf.mq5 (8.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading que utiliza el indicador de punto cero Zero Point Force. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando cambia el color de la nube del indicador.

Coloque el archivo compilado del indicador ZPF.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en XAUUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados

Fig. 2. Gráfico de resultados

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1215

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Espectro de oscilación de activos financieros

Exp_MA_Rounding_Channel Exp_MA_Rounding_Channel

Sistema de trading para rupturas utilizando el indicador MA_Rounding_Channel.

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Este indicador determina la tendencia y su dirección.

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA.