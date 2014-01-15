CodeBaseSecciones
Indicadores

XMA_Range_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
859
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
xma_range_bands.mq5 (9.37 KB) ver
xma_range_bands_htf.mq5 (11.66 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es una variante del indicador XMA_Range_Bands que puede utilizarse con un periodo diferente al periodo del gráfico.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Coloque el archivo compilado del indicador XMA_Range_Bands.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1274

