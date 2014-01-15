Es una variante del indicador XMA_Range_Bands que puede utilizarse con un periodo diferente al periodo del gráfico.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Coloque el archivo compilado del indicador XMA_Range_Bands.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands_HTF