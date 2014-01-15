Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_Range_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 859
- 859
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es una variante del indicador XMA_Range_Bands que puede utilizarse con un periodo diferente al periodo del gráfico.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Coloque el archivo compilado del indicador XMA_Range_Bands.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1274
