Spectr - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1116
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
Oscilación de activo financiero de espectro normalizado por los valores de una MA simple.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.07.2009.
Fig.1 Indicador Spectr.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1277
