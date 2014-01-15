CodeBaseSecciones
Spectr - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Oscilación de activo financiero de espectro normalizado por los valores de una MA simple.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.07.2009.  

Fig.1 Indicador Spectr.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1277

