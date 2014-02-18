Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XMA_Range_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1271
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
É uma variante do indicador XMA_Range_Bands que pode utilizar um período de tempo diferente do período gráfico.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Coloque o arquivo compilado XMA_Range_Bands.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1274
O canal de volatilidade é uma alternativa interessante à Bandas de Bollinger.XXMA
A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.
Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador 3XMA_Ishimoku.Cronex Super Position
Superposição dos indicadores técnicos RSI e DeMarker.