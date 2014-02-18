É uma variante do indicador XMA_Range_Bands que pode utilizar um período de tempo diferente do período gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Coloque o arquivo compilado XMA_Range_Bands.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador XMA_Range_Bands_HTF