und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XMA_Range_Bands_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 713
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Variante des XMA_Range_Bands Indikator die mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart mit einem anderen Timeframe platziert werden kann.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Speichern Sie die compilierte XMA_Range_Bands.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1 Der XMA_Range_Bands_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1274
Der Volatilitäskanal ist eine sehr interessante Alternative zu den Bollinger Bändern.Gaus_MA
Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt unter Verwendung eines modifizierten Algorithmus des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts
Indikator um einen Trend und seine Richtung festzustellenSpectrometr_Separate
Finanz-Asset Osziallationsspektrum