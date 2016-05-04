CodeBaseKategorien
Indikatoren

XMA_Range_Bands_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Eine Variante des XMA_Range_Bands Indikator die mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart mit einem anderen Timeframe platziert werden kann.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Speichern Sie die compilierte XMA_Range_Bands.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1 Der XMA_Range_Bands_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1274

