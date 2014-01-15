Sistema de comercio de seguimiento utilizando el indicador 3XMA_Ishimoku. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra si la media móvil está fuera de la nube.

Hay que colocar los ficheros compilados 3XMA_Ishimoku.ex5 y XMA_Ishimoku.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico

Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas