此 XMA_Range_Bands 标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
放置 XMA_Range_Bands.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
XMA_Range_Bands
波幅通道是一个非常有趣的布林带替代品。XXMA
数字自适应 XXMA 移动平均线是均线的子类，带有数字横盘滤波器，并以价格变动的方向（趋势）与横盘的分离夹角，进行有效的趋势交易。
Exp_XMA_Range_Bands
突破交易系统，使用 XMA_Range_Bands 指标。Exp_AsimmetricStochNR
交易系统采 AsimmetricStochNR 指标。