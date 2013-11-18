代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XMA_Range_Bands_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1368
等级:
(33)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
xma_range_bands.mq5 (14.53 KB) 预览
xma_range_bands_htf.mq5 (18.09 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

XMA_Range_Bands 标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

放置 XMA_Range_Bands.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

图例.1 XMA_Range_Bands_HTF 指标

图例.1 XMA_Range_Bands_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1274

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

波幅通道是一个非常有趣的布林带替代品。

XXMA XXMA

数字自适应 XXMA 移动平均线是均线的子类，带有数字横盘滤波器，并以价格变动的方向（趋势）与横盘的分离夹角，进行有效的趋势交易。

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

突破交易系统，使用 XMA_Range_Bands 指标。

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

交易系统采 AsimmetricStochNR 指标。