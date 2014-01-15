Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ADX_Smoothed - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1020
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema de comercio basado en el cruce de las lineas DI+ y DI- del indicador ADX_Smoothed. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra si hay un cruce entre la línea roja y verde del indicador.
Coloca el fichero compilado ADX_Smoothed.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
