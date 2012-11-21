Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XMA_Range_Bands_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2121
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора XMA_Range_Bands.mq5.
Рис.1 Индикатор XMA_Range_Bands_HTF
Пробойная торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku.Spectr
Спектр колебаний финансового актива, пронормированный значениями простой, скользящей средней
Пробойная система с использованием индикатора XMA_Range_Bands.Exp_ADX_Smoothed
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора ADX_Smoothed