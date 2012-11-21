CodeBaseРазделы
Индикаторы

XMA_Range_Bands_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Вариант индикатора XMA_Range_Bands, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора XMA_Range_Bands.mq5.

Рис.1 Индикатор XMA_Range_Bands_HTF

Рис.1 Индикатор XMA_Range_Bands_HTF

