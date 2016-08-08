コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_Range_Bands_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるXMA_Range_Bands 指標のバリエーション。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

コンパイルされたXMA_Range_Bands.mq5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 XMA_Range_Bands_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1274

