BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador 3LineBreak.

Dependiendo del color del indicador 3LineBreak con respecto a la línea del cero, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rosa oscuro, y la sombra adquirirá color aguamarina o rosa claro, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador 3LineBreak.mq5.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12684

