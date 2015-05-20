Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador 3LineBreak.
Dependiendo del color del indicador 3LineBreak con respecto a la línea del cero, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o rosa oscuro, y la sombra adquirirá color aguamarina o rosa claro, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador 3LineBreak.mq5.
Fig.1. Indicador BackgroundCandle_3LineBreak_HTF
