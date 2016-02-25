コードベースセクション
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
このインディケータは DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形は 3LineBreak インディケータの色に応じて満たされます。

3LineBreak インディケータのゼロラインに相対した位置に対応する色によってローソク足の実体は青または濃いピンク、ヒゲはアクアマリンや薄いピンクで塗られています。

このインディケータはコンパイルされた 3LineBreak.mq5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図１BackgroundCandle_3LineBreak_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12684

ExTrend_Cloud_HTF ExTrend_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ExTrend インディケータ

RSI_DiverSign RSI_DiverSign

最後の5つのバーの極値に基づいて2つのRSIオシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータ

AdaptiveCyberCycle_HTF AdaptiveCyberCycle_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveCyberCycle インディケータ

AdaptiveCGOscillator_HTF AdaptiveCGOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveCGOscillator インディケータ