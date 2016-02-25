内容

このインディケータは DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形は 3LineBreak インディケータの色に応じて満たされます。

3LineBreak インディケータのゼロラインに相対した位置に対応する色によってローソク足の実体は青または濃いピンク、ヒゲはアクアマリンや薄いピンクで塗られています。

このインディケータはコンパイルされた 3LineBreak.mq5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図１BackgroundCandle_3LineBreak_HTF インディケータ