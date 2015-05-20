Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AdaptiveCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 865
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador AdaptiveCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators deben existir los indicadores AdaptiveCGOscillator.mq5 y CyclePeriod.mq5.
Imágenes:
Fig.1. Indicador AdaptiveCGOscillator_HTF, representado en forma de dos líneas
Fig.2. Indicador AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12686
