BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos e preenchidos de acordo com os valores do indicador 3LineBreak.
A cor do indicador 3LineBreak em relação à linha zero do corpo candlestick é pintada em "blue" ou "deep pink" e as sombras são pintadas na cor "aquamarine" ou "light pink".
Este indicador requer que o arquivo LineBreak.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. O indicador BackgroundCandle_3LineBreak_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12684
