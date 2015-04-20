CodeBaseSeções
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1419
(18)
O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos e preenchidos de acordo com os valores do indicador 3LineBreak.

A cor do indicador 3LineBreak em relação à linha zero do corpo candlestick é pintada em "blue" ou "deep pink" e as sombras são pintadas na cor "aquamarine" ou "light pink".

Este indicador requer que o arquivo LineBreak.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. O indicador BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12684

