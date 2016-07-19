und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbige Rechtecke unter Verwendung des DRAW_FILLING Buffers. Die Rechtecke sind farbig gefüllt gemäß der Werte des 3LineBreak Indikators.
Je nach dem Ort des 3LineBreak relativ zur Nulllinie wird der Kerzenkörper in blau oder dunkel rosa gezeichnet und die Schatten in aquamarin oder hell rosa.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei 3LineBreak.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der BackgroundCandle_3LineBreak_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12684
