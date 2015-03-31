Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора 3LineBreak.

В зависимости от цвета индикатора 3LineBreak относительно нулевой линии тело свечи окрашивается в синий или темно-розовый цвета, а теней в аквамариновый или светло-розовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3LineBreak.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_3LineBreak_HTF