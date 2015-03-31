CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2020
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора 3LineBreak.

В зависимости от цвета индикатора 3LineBreak относительно нулевой линии тело свечи окрашивается в синий или темно-розовый цвета, а теней в аквамариновый или светло-розовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3LineBreak.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

ExTrend_Cloud_HTF ExTrend_Cloud_HTF

Индикатор ExTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCI_DiverSign CCI_DiverSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.

AdaptiveCyberCycle_HTF AdaptiveCyberCycle_HTF

Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveCGOscillator_HTF AdaptiveCGOscillator_HTF

Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.