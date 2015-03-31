Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2020
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора 3LineBreak.
В зависимости от цвета индикатора 3LineBreak относительно нулевой линии тело свечи окрашивается в синий или темно-розовый цвета, а теней в аквамариновый или светло-розовый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3LineBreak.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_3LineBreak_HTF
Индикатор ExTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCI_DiverSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами CCI на экстремумах с последних пяти баров.
Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AdaptiveCGOscillator_HTF
Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.