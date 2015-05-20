Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI_DiverSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
olegok83
Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores RSI en los extremos de las últimas cinco barras.
La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente, como en la imagen:
Fig.1. Algoritmo de formulación de las señales
Fig.2. Indicador RSI_DiverSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12682
