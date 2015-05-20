CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSI_DiverSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1359
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

olegok83

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores RSI en los extremos de las últimas cinco barras.

La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente, como en la imagen:

Fig. 1. Algoritmo de formulación de las señales

Fig.1. Algoritmo de formulación de las señales

Fig.2. Indicador RSI_DiverSign

Fig.2. Indicador RSI_DiverSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12682

CCI_DiverSign CCI_DiverSign

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores CCI en los extremos de las últimas cinco barras.

Momentum_DiverSign Momentum_DiverSign

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores Momentum en los extremos de las últimas cinco barras.

ExTrend_Cloud_HTF ExTrend_Cloud_HTF

Indicador ExTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BackgroundCandle_3LineBreak_HTF BackgroundCandle_3LineBreak_HTF

Indicador que dibuja velas desde un marco temporal mayor, de acuerdo con las indicaciones del indicador 3LineBreak.