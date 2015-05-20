CodeBaseSecciones
AdaptiveCyberCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador AdaptiveCyberCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators deben existir los indicadores AdaptiveCyberCycle.mq5 y CyclePeriod.mq5.

Imágenes:

Fig. 1. Indicador AdaptiveCyberCycle_HTF, representado en forma de dos líneas

Fig. 1. Indicador AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color

