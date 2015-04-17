请观看如何免费下载自动交易
BackgroundCandle_3LineBreak_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1252
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 3LineBreak 指标数值。
依据 3LineBreak 指标相对于零轴的颜色, 蜡烛条的实体被喷成蓝色或深粉色, 影线被喷成海蓝宝石或浅粉色。
此指标需要编译的指标文件 3LineBreak.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 BackgroundCandle_3LineBreak_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12684
