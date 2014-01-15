Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OsHMA - indicador para MetaTrader 5
- 1159
Autor real:
sealdo
El oscilador OsHMA es un indicador de la diferencia entre dos HMA (entre dos Hull Moving Averages).
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.08.2009.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador OsHMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1265
