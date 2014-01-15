CodeBaseSecciones
OsHMA - indicador para MetaTrader 5

sealdo

El oscilador OsHMA es un indicador de la diferencia entre dos HMA (entre dos Hull Moving Averages).

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.08.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador OsHMA

