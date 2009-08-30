Очень простенький советник по индикатору стохастик.Оптимизирован только под евродоллар 1 час.Написан в июне 2009.Два месяца торгует в прибыль.

Если вы уверены в том, куда идт рынок - можете смело использовать эти советники. При падении работаем с NailShort а при подьеме - с NailLong