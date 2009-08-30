Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OsHMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8184
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
- Осциллятор OsHMA - назовем так индикатор разницы между двумя HMA (средние Хала).
- По идее - HMA ближе к рынку, чем EMA. Вполне вероятно может оказаться кому-нибудь полезным. (Например - для поиска дивергенций).
Stax.mq4
Очень простенький советник по индикатору стохастик.Оптимизирован только под евродоллар 1 час.Написан в июне 2009.Два месяца торгует в прибыль.NailLong, NailShort
Если вы уверены в том, куда идт рынок - можете смело использовать эти советники. При падении работаем с NailShort а при подьеме - с NailLong
Цепочки ордеров
Этот советник предназначен для последовательного открытия ордеров по заложенной Вами программе. Предварительно необходимо подготовить конфигурационный файл, в котором Вы расписываете сценарий открытия ордеров. Все инструкции в теле советника.HistTraining
Удобная программа для тренировки на исторических данных.