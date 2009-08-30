CodeBaseРазделы
OsHMA - индикатор для MetaTrader 4

Sealdo Сергей
    Осциллятор OsHMA - назовем так индикатор разницы между двумя HMA (средние Хала).
    По идее - HMA ближе к рынку, чем EMA. Вполне вероятно может оказаться кому-нибудь полезным. (Например - для поиска дивергенций).
