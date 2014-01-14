Participe de nossa página de fãs
OsHMA - indicador para MetaTrader 5
- 1452
Autor real:
sealdo
O oscilador OsHMA é um indicador que mede a diferença entre dois HMA (entre duas Hull Moving Averages).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.08.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador OsHMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1265
