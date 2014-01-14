CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh
oshma.mq5
Baixar como ZIP
sealdo

O oscilador OsHMA é um indicador que mede a diferença entre dois HMA (entre duas Hull Moving Averages).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.08.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador OsHMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1265

