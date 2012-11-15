Реальный автор:

sealdo

Осциллятор OsHMA - это индикатор разницы между двумя HMA (между двумя средними Хала).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.08.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор OsHMA