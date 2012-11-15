Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OsHMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2860
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
sealdo
Осциллятор OsHMA - это индикатор разницы между двумя HMA (между двумя средними Хала).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.08.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор OsHMA
Класс реализует нейронную сеть радиально-базисных функций (Radial Basis Function Network - RBFN)LeManChanel
Индикатор показывает возможные границы и направление бара с заглядыванием на один бар вперед.
Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N баров с более крупного таймфрейма.KeltnerChannelWithFlatZone
Индикатор Keltner Channel с добавленной зоной флета