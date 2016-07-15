無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OsHMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 874
実際の著者：
sealdo
OsHMAオシレータは2つのHMA（2つのHull移動平均）の間の差の指標です。
この指標は初めにMQL4で実装され2009年8月30日にコードベースで公開されました。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 OsHMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1265
