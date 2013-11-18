此指标在 XATR 指标基础上给出已开仓位的止损值。

突破交易系统，使用 XMA_Ishimoku_Channel 指标。

数字自适应 XXMA 移动平均线是均线的子类，带有数字横盘滤波器，并以价格变动的方向（趋势）与横盘的分离夹角，进行有效的趋势交易。