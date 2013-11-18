请观看如何免费下载自动交易
此 OsHMA 振荡器是指示两条 HMA (介于两条 Hull 移动平均)差值。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.08.2009.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 OsHMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1265
