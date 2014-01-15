CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_RMACD - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1042
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
exp_rmacd.mq5 (10.66 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorrmacd.mq5 (11.53 KB) ver
trvi.mq5 (7.75 KB) ver
El Asesor Experto Exp_RMACD opera a partir de las señales obtenidas del histograma ColorRMACD. La señal para ejecutar una transacción se forma al cierre de la barra cuando hay una ruptura del nivel cero del histograma RMACD o hay un cambio en la dirección del histograma o su línea de señal y también cuando hay una ruptura de la línea de señal del histograma (dependiendo de las opciones seleccionadas en el parámetro de entrada Mode).

Coloque los archivos compilados de los indicadores ColorRMACD.ex5 y TRVI.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

 Resultados de las pruebas para el año 2011 en EURJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1207

