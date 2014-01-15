En este histograma de MACD se utiliza el indicador técnico RVI en calidad de Media Móvil rápida, y en calidad de indicador lento se utiliza el indicador personalizado True RVI.

Es posible modificar el algoritmo de promediado de la línea de señal. Hay diez posibles variantes:

SMA - Media Móvil simple; EMA - Media Móvil exponencial; SMMA - Media Móvil suavizada; LWMA - Media Móvil lineal ponderada; JJMA - promediado Adaptativo JMA; JurX - promediado ultralineal; ParMA - promediado parabólico averaging; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado mediante el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado mediante el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El color del histograma y el cambio de su línea de señal depende de las tendencias activas en el mercado.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Histograma de RMACD