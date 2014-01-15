CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PriceChanel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1290
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MaxxMT

Descripcion:

El indicador de Canal de Precio. Dibuja la línea de los valores de precio alto y el bajo de los últimas N barras de timeframe alto. Las características adicionales son los períodos para elegir el máximo y el mínimo de los bordes altos y bajos del canal que se puede fijar por separado.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 26.08.2009.  

Fig.1 Indicador Price Chanel HTF.

Fig.1 Indicador Price Chanel HTF. 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1266

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

Indicador de tendencia breakthrough.

KeltnerChannelWithFlatZone KeltnerChannelWithFlatZone

Indicador Keltner Channel con una zona plana añadida.

Exp_RMACD Exp_RMACD

Sistema de trading que utiliza el histograma RMACD.

OsHMA OsHMA

El oscilador OsHMA es un indicador de la diferencia entre dos HMA (entre dos Hull Moving Averages).