PriceChanel_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1290
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
MaxxMT
Descripcion:
El indicador de Canal de Precio. Dibuja la línea de los valores de precio alto y el bajo de los últimas N barras de timeframe alto. Las características adicionales son los períodos para elegir el máximo y el mínimo de los bordes altos y bajos del canal que se puede fijar por separado.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 26.08.2009.
Fig.1 Indicador Price Chanel HTF.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1266
