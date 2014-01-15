Autor real:

MaxxMT

Descripcion:

El indicador de Canal de Precio. Dibuja la línea de los valores de precio alto y el bajo de los últimas N barras de timeframe alto. Las características adicionales son los períodos para elegir el máximo y el mínimo de los bordes altos y bajos del canal que se puede fijar por separado.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 26.08.2009.

Fig.1 Indicador Price Chanel HTF.