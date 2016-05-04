Der echte Autor:

sealdo

Der OsHMA Oszillator ist der Indikator des Unterschieds zwischen zwei HMA (zwischen zwei Hüllen-MA's).

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.08.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der OsHMA Indikator