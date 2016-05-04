und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OsHMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der OsHMA Oszillator ist der Indikator des Unterschieds zwischen zwei HMA (zwischen zwei Hüllen-MA's).
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.08.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der OsHMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1265
