OsHMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
881
(18)
Der echte Autor:

sealdo

Der OsHMA Oszillator ist der Indikator des Unterschieds zwischen zwei HMA (zwischen zwei Hüllen-MA's).

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.08.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der OsHMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1265

