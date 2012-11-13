CodeBaseРазделы
в карман
XATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2597
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
xatr.mq5 (6.1 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Реальный автор:

Sovpel Alexander

Индикатор Среднего Истинного Диапазона с заменой алгоритма усреднения. В итоговом индикаторе показания индикатора приведены к пунктам!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.09.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XATR

