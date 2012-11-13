Ставь лайки и следи за новостями
XATR - индикатор для MetaTrader 5
2597
Реальный автор:
Sovpel Alexander
Индикатор Среднего Истинного Диапазона с заменой алгоритма усреднения. В итоговом индикаторе показания индикатора приведены к пунктам!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.09.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XATR
