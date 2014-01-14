Participe de nossa página de fãs
XATR - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1311
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Sovpel Alexander
Indicador Average True Range com o algoritmo de suavização modificado. Este indicador visualiza seus valores em pontos!
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.09.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XATR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1261
