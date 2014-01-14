CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1311
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
xatr.mq5 (6.12 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Sovpel Alexander

Indicador Average True Range com o algoritmo de suavização modificado. Este indicador visualiza seus valores em pontos!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.09.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador XATR

Fig.1 Indicador XATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1261

LeManSystem LeManSystem

Sistema que utiliza o canal interno de máximas e mínimas.

LeManChanel LeManChanel

Indicador que exibe os possíveis limites e a direção da barra projetando o futuro de uma barra.

LeManStop LeManStop

Indicador que determina o Stop Loss.

JS-Stoh-BB-RSI JS-Stoh-BB-RSI

Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger.