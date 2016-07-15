コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XATR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
786
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
xatr.mq5 (6.12 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Sovpel Alexander

平均化アルゴリズムを置き換えたアベレージトゥルーレンジ指標。最終的な指標は指標結果をポイント単位で表示します。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年9月25日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XATR指標

図1 XATR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1261

OsHMA OsHMA

OsHMAオシレータは2つのHMA（2つのHull移動平均）の間の差の指標です。

LeManStop LeManStop

決済逆指値の値を決定する指標

LeManChanel LeManChanel

この指標は1つのバーを期待してバーの可能な境界線と方向を表示します。

PChannel_HTF PChannel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPChannel指標。