LeManSystem - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LeMan

Descripcion:

El sistema utiliza el canal interno de mayor a menor.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 11.09.2009.  

Fig.1 El indicador LeManSystem

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1263

