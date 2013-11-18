请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Sovpel Alexander
Average True Range （ATR - 平均真实范围）指标替换平均算法。最终指标以单位点显示结果!
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 25.09.2009.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 XATR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1261
