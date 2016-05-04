und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XATR - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Sovpel Alexander
Average True Range Indikator der den Mittelungsalgorithmus ersetzt. Der finale Indikator zeigt die Indikatorergebnisse in Punkten!
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.09.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mittelung von Preisreihen für sofortige Berechnungen ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1261
