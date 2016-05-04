CodeBaseKategorien
XATR - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Sovpel Alexander

Average True Range Indikator der den Mittelungsalgorithmus ersetzt. Der finale Indikator zeigt die Indikatorergebnisse in Punkten!

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.09.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mittelung von Preisreihen für sofortige Berechnungen ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben

Abb.1 Der XATR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1261

